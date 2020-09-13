MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdiler!
ABONE OL
13.09.2020 - 12:06 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdiler!

Fransız basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi tehdit eden Fransa Cumhubaşkanı Macron’a yönelttiği sert uyarıları manşete taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa’ya yaptığı uyarılarla yakından ilgilenen Yunan medyası ise, Macron’un uyarılmasını gündeme getirirken, Erdoğan’ın Ege Denizi’ndeki adalara ilişkin ifadelerine de geniş yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye'ye tehditler savuran Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sert uyarıları, dış gündemi sarsmaya devam ediyor.

"TÜRK MİLLETİNİ KARŞINIZA ALMAYIN"

Macron’un, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" sözlerini misliyle iade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamalarda Macron’u Türk milletiyle uğraşmaması yönünde uyardı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı açıklamalarda Yunanistan’ın Ege Denizi’nde devam ettiği provokatif hareketlere de değinen Erdoğan, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de devam ettiği yanlış ve düşmanca girişimlere son vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan’ın sert uyarı niteliğindeki bu sözleri ise, Fransız ve Yunan medyasında oldukça ses getirdi.

FRANSIZ MEDYASI: ERDOĞAN MACRON'U TEHDİT ETTİ

Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerini şu sözlerle ana sayfaya taşıdı:

Le Monde: Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye ile kavga aramayın"

Le Figaro: Akdeniz'de gerginlik, Erdoğan, Macron’u “senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak” diye uyardı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğanın sözlerini manşetten verdiler

Bfm Tv: Erdoğan Macron’u Türkiye ile kavga etmemeye çağırdı.

YUNANİSTAN MANŞETLERDE FRANSA'DAN GERİ KALMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa’ya yaptığı uyarılarla yakından ilgilenen Yunan medyası ise, Macron’un uyarılmasını gündeme getirirken, Erdoğan’ın Ege Denizi’ndeki adalara ilişkin ifadelerine de geniş yer verdi.

Capital: Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye'ye karışmayın yoksa benimle kişisel bir sorununuz olacak"

To Vima: Erdoğan Macron’a yönelik tehditlerde bulundu, Yunanistan’ın yanlış yolu izlediğini söyledi.

Protothema: Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu... "Adalarda dolaşmayın"

Van'da eve giren soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı!Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir eve giren kimliği belirsiz maskeli ve bıçaklı 2 kişi, anne ve iki çocuğuna kabusu yaşattı. Anne Bahar Ödül'ün (31), ağzını kapatıp darp eden 2 kişi, anneleri için ağlayıp, çığlık atan 2 çocuğu da dolaba kilitledi. Evdeki paranın yerini söylemesi için yaklaşık 1 saat şiddet uygulanan Ödül, soyguncuların elinden kurtulmak için paranın yerini söyledi. Soyguncular, evdeki 85 bin TL'yi kanepenin altından alarak, evden ayrıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı!

Son dakika... Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı!

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

MSB: Vatandaşlarımızın gönderdiği 1 ton üzüm, teslim edildi

MSB: Vatandaşlarımızın gönderdiği 1 ton üzüm, teslim edildi

Sıradaki Haber