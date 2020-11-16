Ghebreyesus, DSÃ–'nÃ¼n Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yÃ¶ntemiyle DSÃ– salgÄ±n uzmanlarÄ±yla toplantÄ± dÃ¼zenledi.Â

Kovid-19'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin "yaÅŸam ve geÃ§im" arasÄ±nda bir seÃ§im olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ghebreyesus, "Ekonomileri aÃ§manÄ±n en hÄ±zlÄ± yolu virÃ¼sÃ¼ yenmektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Ghebreyesus, kuzey yarÄ±mkÃ¼redeki vaka artÄ±ÅŸlarÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Åžu anda, bazÄ± Ã¼lkelerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z vakalardaki artÄ±ÅŸtan son derece endiÅŸeliyiz. Ã–zellikle Avrupa ve Amerika'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve saÄŸlÄ±k sistemleri kÄ±rÄ±lma noktasÄ±na doÄŸru sÃ¼rÃ¼kleniyor." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Â

G20 LÄ°DERLERÄ°NE Ã‡AÄžRIÂ

DSÃ–'nÃ¼n salgÄ±na karÅŸÄ± kÃ¼resel aÅŸÄ± ve tedavi programÄ± (ACT Accelerator) ile DSÃ– eÅŸ gÃ¼dÃ¼mÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Kovid-19 AÅŸÄ±larÄ± KÃ¼resel EriÅŸim ProgramÄ± (COVAX) hakkÄ±da konuÅŸan Ghebreyesus, "G20 liderleri bu hafta sonu buluÅŸacak. Bu, ACT Accelerator ve COVAX'a finansal ve siyasi aÃ§Ä±dan taahhÃ¼tte bulunmalarÄ± iÃ§in bir fÄ±rsattÄ±r. BÃ¶ylelikle, birlikte bu salgÄ±nÄ± hÄ±zla sona erdirebiliriz." diye konuÅŸtu.Â

Ghebreyesus, Avrupa Komisyonu, Fransa, Ä°spanya, GÃ¼ney Kore, Bill ve Melinda Gates VakfÄ±'nÄ±n COVAX'a 360 milyon ABD dolarÄ± taahhÃ¼t ettiÄŸini belirterek, yeni katkÄ±larla taahhÃ¼t edilen toplam tutarÄ±n 5,1 milyar dolara yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

TaahhÃ¼t edilen rakamÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ghebreyesus, ancak "hayat kurtarmak, saÄŸlÄ±k sistemlerini stabilize etmek ve Kovid-19 araÃ§larÄ±nÄ±n (aÅŸÄ±, tedavi ve tÄ±bbi ekipmanlar) hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kullanÄ±ma sunulmasÄ±" iÃ§in DSÃ–'nÃ¼n acil 4,2 milyar dolara daha ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu aktardÄ±.Â

Ghebreyesus, salgÄ±nla mÃ¼cadelede, 2021 iÃ§in ise 23,9 milyar dolara gereksinim duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â

"REHAVET ZAMANI DEÄžÄ°L"Â

Kovid-19 aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ise "cesaret verici" haberler aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Ghebreyesus, bununla beraber gelecek aylarda piyasaya sÃ¼rÃ¼lecek Kovid-19 tedavilerinde (aÅŸÄ±-ilaÃ§) "ihtiyatlÄ± iyimserlik" iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± bildirdi.Â

Ghebreyesus, "Åžimdi rehavet zamanÄ± deÄŸil." dedi.Â

"AÅžILARA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N PEK Ã‡OK SORU Ä°ÅžARETÄ° VAR"

AÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin bir soruyu cevaplayan DSÃ– bilim heyetinden baÅŸuzman Dr. Soumya Swaminathan ise Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer ortaklÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±sÄ± (yeni nesil biyoteknolojik Ã¼retim mRNA aÅŸÄ±sÄ±) ve Moderna'nÄ±n Ã¼rettiÄŸi aÅŸÄ±larda "yÃ¼ksek etkinlik" gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.Â

Swaminathan, ancak bu aÅŸÄ±larÄ±n koruma sÃ¼resi, aÄŸÄ±r hastalÄ±klar Ã¼zerinde ve Ã¶zellikle yaÅŸlÄ±lar olmak Ã¼zere farklÄ± alt popÃ¼lasyonlar Ã¼zerindeki etkisi hakkÄ±nda hala pek Ã§ok soru iÅŸareti olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

Bu yÃ¼zden klinik deneylerden veri toplanmaya devam edilmesini umduklarÄ±nÄ± belirten Swaminathan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda ÅŸu anda devam etmekte olan diÄŸer aÅŸÄ± denemelerinden daha fazla sonuÃ§ almayÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyoruz." dedi.Â

DSÃ– Acil Durumlar ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Mike Ryan ise aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in, "GerÃ§ekÃ§i bir umudumuz olmalÄ± ama henÃ¼z orada deÄŸiliz." ifadesini kullandÄ±.Â

ARKA ARKAYA ÃœMÄ°T VERÄ°CÄ° HABERLER GELMÄ°ÅžTÄ°Â

Amerikan ilaÃ§ ÅŸirketi Pfizer ile TÃ¼rk bilim insanÄ± Prof. Dr. UÄŸur Åžahin'in kurucu ortaÄŸÄ± olduÄŸu Alman biyoteknoloji firmasÄ± BioNTech'in Kovid-19'a karÅŸÄ± geliÅŸtirmekte olduÄŸu potansiyel aÅŸÄ±nÄ±n virÃ¼se karÅŸÄ± yÃ¼zde 90'dan fazla etkili olduÄŸu bildirilmiÅŸti.Â

BioNTech'in ardÄ±ndan Amerikan biyoteknoloji ÅŸirketi Moderna'dan Kovid-19 karÅŸÄ± geliÅŸtirilen aÅŸÄ±yla ilgili Ã¼mit verici haber gelmiÅŸti.Â

Moderna, hala sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmadan elde edilen ilk verinin, aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95,4 etkili olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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