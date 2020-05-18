18.05.2020 - 08:04 | | AA
Son dakika | Dünyada corona virüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti!
Gelen son dakika haberine göre, dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.
Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.