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18.05.2020 - 08:04 | | AA

Son dakika | Dünyada corona virüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti!

Gelen son dakika haberine göre, dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.

Son dakika | Dünyada corona virüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsün, dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 800 bini geçti.

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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