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16.07.2020 - 17:52 | | AA

Son dakika... Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni çatışma!

Son dakika gelen habere göre; Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Öte yandan gelen bilgilere göre; Ermenistan ordusundan 20 askerin de öldürüldüğü belirtildi.

Son dakika... Savaşın ayak sesleri! Beklenen görüntüler geldi...
Son dakika... Savaşın ayak sesleri! Beklenen görüntüler geldi...
Son dakika... Savaşın ayak sesleri! Beklenen görüntüler geldi...
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.

12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı vurduErmenistan-Azerbaycan sınırında bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı vurarak imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kışlanın vurulmasının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
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