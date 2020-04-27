27.04.2020 - 18:10 | | AA
Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste dünyada neler yaşanıyor?
Gelen son dakika haberlerine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi. Yaşanan son gelişmeler
Corona virüste yaşanan son gelişmeleri anbean sizler için aktarıyoruz.
17.57: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti.
17.40: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Kuveyt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı; Katar, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı. Yemen'de tespit edilen tek Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle ülkedeki vaka sayısı sıfırlandı.
16.03: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Kuveyt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı; Katar, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı - Yemen'de tespit edilen tek Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle ülkedeki vaka sayısı sıfırlandı