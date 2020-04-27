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HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste dünyada neler yaşanıyor?
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27.04.2020 - 18:10 | | AA

Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste dünyada neler yaşanıyor?

Gelen son dakika haberlerine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi. Yaşanan son gelişmeler

Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste dünyada neler yaşanıyor?

Corona virüste yaşanan son gelişmeleri anbean sizler için aktarıyoruz.

17.57: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti.

17.40: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Kuveyt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı; Katar, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı. Yemen'de tespit edilen tek Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle ülkedeki vaka sayısı sıfırlandı.

16.03: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Kuveyt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı; Katar, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı - Yemen'de tespit edilen tek Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle ülkedeki vaka sayısı sıfırlandı

Trabzon'da doktora saldıran şüpheli gözaltına alındıTrabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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