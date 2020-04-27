Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste dünyada neler yaşanıyor?

Corona virüste yaşanan son gelişmeleri anbean sizler için aktarıyoruz.

17.57: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti.

17.40: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Kuveyt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı; Katar, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı. Yemen'de tespit edilen tek Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle ülkedeki vaka sayısı sıfırlandı.

16.03: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Kuveyt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı; Katar, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı - Yemen'de tespit edilen tek Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle ülkedeki vaka sayısı sıfırlandı