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07.08.2020 - 19:21 | | AA / İHA

Son dakika haberi: 191 yolculu uçak Hindistan'da düştü! Ölü ve yaralılar...

Son dakika haberine göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

Son dakika haberi: 191 yolculu uçak Hindistan'da düştü! Ölü ve yaralılar...

NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

Son dakika haberi: 191 yolculu uçak Hindistanda düştü Ölü ve yaralılar...

Son dakika haberi: 191 yolculu uçak Hindistanda düştü Ölü ve yaralılar...

 

 

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