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08.08.2020 - 00:21 | | DHA

Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da Calicut Havaalanı'nda meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye açıklaması yayımladı.

Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan Havayolları'nın Dubai-Kozhikode seferini gerçekleştiren IX-1344 sefer sayılı yolcu uçağının inişe geçtiği sırada Calicut Havaalanı'nda meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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