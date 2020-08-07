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07.08.2020 - 22:29 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye mesajı

Açıklamasını Twitter hesabından yapan Çavuşoğlu, "Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da hesabından paylaştı.

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