Son dakika haberleri: Libya'da sıcak saatler! Teslim olmaya başladılar...

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 9'u başkent Trablus’un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'ne olmak üzere toplam 12 hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Hava operasyonlarında 13 milis ve 5 askeri aracın hedef aldığını kaydeden Kununu, söz konusu milislerin arasında cinayet suçlamasıyla savcılık tarafından hakkında arama emri çıkarılan Muhammed Dahir'in de yer aldığını aktardı.

Kununu ayrıca, Terhune'deki Hafter milislerine yakıt ikmali yapan 3 tankerin de Şuveyrif bölgesinde vurularak kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.

VATİYYE HAVA ÜSSÜ’NDE BULUNAN 6 HAFTER MİLİSİ LİBYA ORDUSUNA TESLİM OLDU

Libya’nın başkenti Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan Halife Hafter milislerinin, Libya ordusuna teslim olmaya başladığı duyuruldu.

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter’e bağlı 6 milis, bölgede bulunan Tümgeneral Usame Cuveyli komutasındaki Libya Ordu birliklerine teslim oldu." İfadelerine yer verildi.

Libya Ordusu geçen salı günü üsse başlattığı operasyon çerçevesinde, bölgeyi tamamen ablukaya almıştı.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.