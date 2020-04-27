Son dakika haberleri: Resmen ilan etti: Savaşı kazandık!

Yerkürede corona virüs kapanların sayısı 3 milyonu aştı, ölümler ise 207 bine ulaştı. Tarihi salgına ilişkin tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

14.35 : 'Sürü bağışıklığı' politikası izleyen İsveç’in başkenti Stockholm’de beş bar ve restoran, belediye ekiplerinin incelemesi sonucu corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Ülkede genel bir sokağa çıkma kısıtlaması ya da yasak uygulanmıyor. Bunun yerine kalabalık gidilen bar ve restoran gibi işletmeler için masalar arası mesafe, daha sert hijyen önlemleri gibi kurallar getirildi. Barlarda ise ayakta durmak yasak, sadece belli aralıklarla yerleştirilen masalarda yiyecek ve içecek servisi yapılıyor.

Ancak bazı işletmelerin bu kurallara uymadığı şikayetleri gelince, Stockholm’de belediye ekipleri inceleme başlattı. Hafta sonu boyunca yapılan incelemelerin sonucunda 10’dan fazla işletme uyarı cezası alırken 5 işletme geçici bir süre için kapatıldı.

14.20 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki memurların birçoğunun corona virüs tehdidini gerektiğince ciddiye almadığını söyledi.

Yerel medyaya verdiği röportajda bazı memurların salgın zamanında yurt dışında tatil yapmasını değelendiren Peskov, şu ifaleri kullandı:

"Memurların birçoğu corona virüs tehdidine gerekli ciddiyeti göstermedi. Bazıları bilgi eksikliğinden, bazıları başka nedenler dolayı bunu yaptı. Fakat öyle ya da böyle, herkes tehlikenin o kadar büyük olduğuna hemen inanmadı."

13.45 : Corona virüsün en fazla yayıldığı ülkeler arasında nüfusa oranla en çok ölümün görüldüğü Belçika'da, bir günde 113 hasta daha yaşamını yitirdi.

Covid-19'a 7 bin 207 kurban veren Belçika'daki vakalar ise 553 artışla 46 bin 687 oldu.

Belçika'daki ölümlerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde gerçekleşti.





CANI SIKILAN 'SÜPER BULAŞTIRICI'

13.15 : Hindistan’ın güneydoğusundaki Vijayawada şehrinde 'canı sıkılan' bir kamyon şoförü, arkadaşları ve komşularıyla iskambil kartlarıyla oyun oynadı. Oyunun sonunda 24 kişiye corona virüs bulaştı.

India Times'ın haberine göre aynı şehirde 'canının sıkıldığını' söyleyen bir kamyon şoförü daha, uzun zamandır sosyal mesafe kuralına uyduğunu ve enfekte olmayacaklarını düşünerek şehrin farklı yerlerinde arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ayrı ayrı görüştüğü 15 kişiye virüs bulaştı.

Böylece Vijayawada şehrinde birkaç gün içinde neredeyse 40 kişiye virüs yayılmış oldu.

Andhra Pradesh eyaletinde corona virüs vakasının en fazla görüldüğü şehir olan Vijayawada’da bugüne kadar 100’ün üzerinde vaka görüldü. Sosyal mesafe kuralları hâlâ geçerli.

12.45: Günlük ölümlerin 100'ün altına düştüğü İran'da, can kayıpları son 24 saatte 96 artışla 5 bin 806'ya yükseldi.

Devlet televizyonu, 991 pozitif testle birlikte vakaların da 91 bin 472'ye ulaştığını duyurdu. İran'da durumu kritik 3 bini aşkın hasta var.

12.10 : ABD'nin ardından en fazla vakanın kayıtlara geçtiği İspanya'da can kayıpları 331 artışla 23 bin 521'e çıktı.

14 yaşından küçük çocukların haftalar sonra ilk kez dışarı çıkabildiği ülkede, son 24 saatte 1831 test pozitif sonuç verdi ve vakalar 209 bin 465 oldu.

11.20 : 22 gün sonra görevine dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sabah Downing Street 10 Numara'da kameraların karşısına geçti.

Johnson, “Enfeksiyonların ikinci defa zirve yapması riskini almayı reddediyorum” diyerek, sokağa çıkma kısıtlamalarını 'çok hızlı bir şekilde hafifleterek İngilizlerin yaptığı fedakarlıkları çöpe atmayacağını' ilan etti:

"Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Ekonominin olabildiğince hızlı şekilde canlanmasını istiyorum. Ancak İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini reddediyorum.

Kısıtlamaların kaldırılması politikası hakkında, ne kadar hızlı ya da yavaş olacağı ya da ne zaman olacağı konusunda bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Hükümet önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilecek durumda olacak. Bu kararlar olabilecek en şeffaf şekilde alınacak."

Virüsün İngiltere’de görülmesinin ardından “sürü bağışıklığı” politikasını benimseyen hükümet, yeterli önlem almadığı ve hastaneler bu sebeple dolduğu için eleştirilmişti. Johnson göreve yeniden başlarken de kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağının belirlenmesi baskısı altında.

Hükümet, yeteri kadar test yapılmadığı konusunda da eleştiriliyor.

Johnson, göreve döndükten sonra yaptığı ilk açıklamaya İngiliz halkına teşekkür ederek ve “Virüsün her gün yeni bir üzüntüye sebep olduğunu biliyorum” diyerek başladı. “Bunun savaştan beri bu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olduğu hâlâ bir gerçek. Ancak ilerleme kaydettiğimiz de bir gerçek” diye devam etti:

"Yeni bir ölüm dalgası karşımıza çıkabilir. İşte bu sebeple çok temkinli olmalıyız. Bu işin sonuna yaklaştık."

6 Nisan'da hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Johnson, yoğun bakım ünitesinde üç geçirmiş, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.

O tarihten bu yana Londra'ya yaklaşık 65 km mesafedeki Chequers Başbakanlık konutunda dinlenen Johnson dün akşam Downing Street'teki Başbakanlık konutuna döndü.

11.00 : Rusya'da 6 bin 198 corona virüs testi daha pozitif sonuç verdi, ülkedeki vakalar 87 bin 147'ye yükseldi.

Salgının halihazırda ABD'den sonra en hızlı yayıldığı ülke olan Rusya'da bir önceki gün 6 bin 361 vaka kayıtlara geçmişti.

Moskova yönetim, can kayıplarının 50 arttığını bildiriyor.

10.15 : Bugüne kadar 2 bin 780 teşhisin kayıtlara geçtiği Kazakistan'da corona virüs önlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatıldı ancak bugünden itibaren kısıtlamalar gevşetiliyor.

09.40 : Salgını kontrol altına alan bir diğer ülke Yeni Zelanda'da son 24 saatte yalnızca beş corona virüs teşhisi konuldu, bir can kaybı var.

1469 vakanın kayıtlara geçtiği Okyanusya ülkesindeki ölümler ise yalnızca 19.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, savaşı kazandıklarını söyledi. "Yeni Zelanda corona virüse karşı savaşı kazandı" diyen Başbakan Ardern, kuaför, masaj ve spor salonları, mağaza ve restoran gibi yakın temasın bulunduğu işletmelerin alarm seviyesi bir kez daha düşürülene kadar kapalı kalacağını belirtti.

Jessica Ardern hükümeti, 25 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağını bu gece yarısından itibaren sonlandıracak.

Üçüncü kategori kısıtlamalarda çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veriliyor.

TÜM GÖZLER JOHNSON'DA

09.00 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 gün sonra görevine dönüyor. Johnson, Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı 6 Nisan'dan sonra ilk kez bugün kabineye başkanlık edecek.

55 yaşındaki Johnson dün akşam Downing Street'teki Başbakanlık konutuna döndü.

Başbakan Johnson, yoğun bakım ünitesinde üç geçirmiş, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.

Boris Johnson, o tarihten bu yana Londra'ya yaklaşık 65 km mesafedeki Chequers Başbakanlık konutunda dinleniyordu.





Johnson'ın bugün Covid-19 gündemli olağan kabine toplantısının ardından, bakanlar ve diğer yetkililerle görüşecek.

Johnson'ın günlük basın toplantısına katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Daily Telegraph ise, Johnson'ın bu hafta kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurabileceğini aktarıyor.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan Johnson'ın bir yardımcısı, Başbakan'ın kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi: "Karantinayı sonlandırmak ifadesi yanlış, 'karantinayı düzenlenmesi' ifadesi daha doğru olacaktır."

İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana insanlar evlerinden sınırlı hallerde çıkabiliyor, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapalı.

08.20 : 25 Mart'tan bu yana yeryüzünün en büyük sokağa çıkma yasağını uygulayan yaklaşık 1,4 milyarlık nüfuslu Hindistan'da, bir günde en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

1975 teşhisle birlikte vakalar 26 bin 917'ye yükseldi, bir günde 47 hasta Covid-19 kurbanı oldu.





GÜNEY KORE'DE GÜNDEM OKULLARIN AÇILMASI

06.10 : Salgını durdurmayı başaran Güney Kore'de bir günde yalnızca 10 yeni teşhis konuldu ve vakalar 10 bin 738 oldu. Yeni can kaybı yok.

Güney Kore'de yakın zamanda okulların yeniden açılması bir takvime bağlanacak.

05.45 : Okyanusya ülkesi Avustralya'daki vakalarda önemli bir düşüş yaşanıyor, bir günde yalnızca 10 test pozitif sonuç verdi.

510 bin test uygulanan ülkede Covid-19 83 can aldı, bunlardan üçü son 24 saatte gerçekleşti.

Corona virüse karşı verilen savaşın başarısıyla Queensland ve Batı Avustralya eyaletleri yasakları hafifletiyor. Yeni kurallara göre, her iki eyalette de piknik yapmak, parklara gitmek, balık tutmak, tekne gezisi ve alışverişe çıkmak serbest bırakılıyor.





ÇİN'DE ÜÇ YENİ VAKA

03.30 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de bir günde yalnızca üç yeni vaka kayıtlara geçti, bunlardan ikisi yurt dışından gelenler.

1,4 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de, günlerdir Covid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmiyor.

Çin ana karasında bugüne kadar toplam 82 bin 830 vaka tespit edildi.

03.00 : Uyuşturucu kartellerinin halka yardım dağıttığı Meksika'da 835 test daha pozitif çıktı, vakalar 14 bin 677'yi buldu.

Can kayıpları ise 46 artışla 1351'e yükseldi.

Hükümet, corona virüse yakalananların sayısının doğrulanan testlerden daha fazla olduğunu söylüyor.