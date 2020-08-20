MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İran, Kasım Süleymani füzesini fırlattı
ABONE OL
20.08.2020 - 12:22 | | AA

Son dakika... İran, Kasım Süleymani füzesini fırlattı

ABD tarafından füzeyle vurulan Ortadoğu'nun en korkulan isminin verildiği füzelerin görüntüleri yayınlandı. Resmi adı Şehid Hac Kasım Süleymani olan füzenin menzili, 1400 kilometre.

Son dakika... İran, Kasım Süleymani füzesini fırlattı

İran, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isimlerinin verildiği orta menzilli balistik ve cruise (seyir) füzelerini tanıttı.

İran devlet televizyonuna göre, Ulusal Savunma Sanayi Günü münasebetiyle başkent Tahran'da video konferans yöntemiyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üst düzey yetkililer katıldı.

Son dakika... İran, Kasım Süleymani füzesini fırlattı


Cumhurbaşkanı Ruhani, törende yaptığı konuşmada, İran'ın savunma kapasitesini artırdığını ancak hiçbir zaman saldırı stratejisi izlemediğini söyledi.

İran'ın hiçbir ülkeyi işgal etmeyi düşünmediğini ifade eden Ruhani, "Komşularımız, İran'ın savunma kapasitesinin onların da faydasına olduğundan emin olsunlar. Bu gücü onların lehine kullanacağız, aleyhine değil." dedi.

Son dakika... İran, Kasım Süleymani füzesini fırlattı


Törende, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta düzenlenen ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Süleymani ve Iraklı Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in isimlerinin verildiği iki yeni yerli üretim füze tanıtıldı.
Son dakika... İran, Kasım Süleymani füzesini fırlattı


Füzeler hakkında bilgi veren Savunma Bakanı Emir Hatemi, "Şehid Hac Kasım Süleymani" adı verilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğunu bildirdi.

Hatemi, "Ebu Mehdi" adı verilen füzenin de seyir füzesi olarak tasarlandığını ve 1000 kilometreyi aşan bir menzile sahip olduğunu kaydetti.

Otomobile çarpmamak için karşı şeride uçtu, karşı yönden gelen araca çarptıÜmraniye’de trafikte seyir halindeyken önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen başka bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor

Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

11 yaşındaki Zeynep’in feryadı! Kimse yanımda oturmuyor

11 yaşındaki Zeynep’in feryadı! Kimse yanımda oturmuyor

Sıradaki Haber