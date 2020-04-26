26.04.2020 - 12:27 | | AA
Son dakika... İspanya'da corona virüs salgınında ölenlerin sayısı son 23 bin 190'a çıktı
Gelen son dakika haberine göre, İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artışla 23 bin 190'a yükseldi.
İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildiİsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.