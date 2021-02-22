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22.02.2021 - 14:11 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İtalyan büyükelçi saldırıda öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren üç kişi arasında İtalyan büyükelçi de bulunuyor.

Son dakika... İtalyan büyükelçi saldırıda öldü

Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu saldırıya uğradı.

Kanyamahoro kasabasında gerçekleşen saldırıda önce iki kişinin öldüğü duyuruldu. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kongo Demokrtaki Cumhuriyeti büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

La Repubblica gazetesi, büyükelçinin yaralı halde getirildiği üç ülkenin sınırlarının geçtiği Kivu Gölü kenarındaki Goma şehrindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.

 

Son dakika... İtalyan büyükelçi saldırıda öldü

 

Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildiriyor.

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Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor. Demokratik Kongo ile Ruanda ve Uganda sınırları arasında kalan bölgede sık sık ulusal park ziyaretçileri hedef alınıyor.

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İtalyan medyası, büyükelçi Luca Attanasio'nun ölümünü manşetten veriyor. Il Messaggero gazetesi, Attanasio'nun dünyanın en genç diplomatı olduğunu yazdı. 

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