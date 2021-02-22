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• 22 Şubat 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:

Son dakika... Dünyanın zirvesinde savaş önlendi! Geri çekildiler

İki nükleer gücün kapışmasında dokuz görüşmenin ardından beklenen oldu, ordu birliklerinin ayrıldığı noktalar ABD'nin yayınladığı uydu fotoğraflarında net şekilde göründü.

• 22 Şubat 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:
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Dünya, ABD'li teknoloji şirketi Maxar'ın yayınladığı uydu fotoğraflarını konuşuyor. Hindistan ve Çin, Himalaya dağlarında sınır anlaşmazlığı yaşadıkları Pangong Gölü'ndeki güçlerini tamamen geri çekti.

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Maxar tarafından paylaşılan fotoğraflardan ilki 30 Ocak, ikincisi ise 16 Şubat tarihli. Uydu karelerinde, Finger 6 olarak bilinen bölgeden askerlerin ayrıldığı net şekilde görülüyor.

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Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın zirvesindeki çekilmenin 20 Şubat Cumartesi günü tamamlandığı duyuruldu.

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Çin resmi televizyonu CCTV, 19 Şubat tarihinde en önemli anlaşmazlık noktalarından biri olan Galvan Vadisi'nde karşı karşıya gelen Hint ve Çin askerlerinin görüntülerini yayınlamıştı.

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Nükleer güç olan yeryüzünün en kalabalık iki ülkesinin sınır anlaşmazlığı Haziran 2020'de çatışmaya dönüşmüş, 24 asker hayatını kaybetmişti.

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Hindistan ve Çin, sınırın anlaşmazlık yaşanan diğer bölgelerinde de gerilimi azaltmak istediklerini açıkladı. Geri çekilme planı 11 Şubat'ta duyurulmuştu.

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Bu aşamaya gelinmesi için iki taraftan komutanların dokuz toplantı yapması gerekti, komutanların hararetli konuşmalarının görüntüsünü Çin televizyonu CCTV ekrana getirmişti.

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Hindistan ve Çin uzun yıllardır devam eden sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1962'de savaşa girmişti. İki ülkenin 3 bin 440 kilometrelik sınırı bulunuyor.

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Göller, nehirler ve buzullarla dolu bölgenin coğrafi yapısı, üzerinde uzlaşılmamış sınırların kontrolünü zorlaştırıyor.

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İki ülkenin askerleri sık sık karşı karşıya gelse de, bu çatışmalarda silah veya patlayıcı kullanmama konusunda bir anlaşma mevcut.

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Hindistan Haziran 2020'de en az 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmada Çin askerlerinin taşlar ve çivili sopalar kullandığını açıklamış, Çin ise yumruk yumruğa bir kavganın gerçekleştiğini belirtmişti.

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Çin bu çatışmanın ardından Tibet platosundaki askerlerini eğitmesi için 20 dövüş sporu eğitmenini bölgeye göndermişti.

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