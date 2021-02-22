• 22 Şubat 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:
Son dakika... Dünyanın zirvesinde savaş önlendi! Geri çekildiler
İki nükleer gücün kapışmasında dokuz görüşmenin ardından beklenen oldu, ordu birliklerinin ayrıldığı noktalar ABD'nin yayınladığı uydu fotoğraflarında net şekilde göründü.
• 22 Şubat 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:
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Dünya, ABD'li teknoloji şirketi Maxar'ın yayınladığı uydu fotoğraflarını konuşuyor. Hindistan ve Çin, Himalaya dağlarında sınır anlaşmazlığı yaşadıkları Pangong Gölü'ndeki güçlerini tamamen geri çekti.
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Çin resmi televizyonu CCTV, 19 Şubat tarihinde en önemli anlaşmazlık noktalarından biri olan Galvan Vadisi'nde karşı karşıya gelen Hint ve Çin askerlerinin görüntülerini yayınlamıştı.
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