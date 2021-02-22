• 22 Şubat 2021 - 13:59 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünyayı şoka sokan iddia! Buzul felaketinin sebebi...
Son dakika haberlere göre, Hindistan'daki sel felaketini CIA'in Himalayalar'daki casus cihazları mı tetikledi? Köy sakinleri 50'den fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan felaketin, bu cihazların patlamasıyla oluştuğuna neredeyse emin. Bilim insanları ise farklı bir görüşü savunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...
• 22 Şubat 2021 - 13:59 • Son Güncelleme:
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Hindistan'da Himalayalar'ın eteklerine kurulu Raini köyünün sakinleri, nesillerdir dağın karla kaplı zirvesinde nükleer cihazların gömülü olduğuna inanıyor. Köy sakinleri Uttarakhand'da bu ay 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu sellerin, bu cihazların "infilak etmesi" nedeniyle meydana geldiğini söylüyor. Ancak bilim insanları selin parçalanmış bir buzuldan kaynaklandığı görüşünde.
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'Yüksek irtifada casusluk operasyonu'
Raini sakinlerinin korkuları, ABD'nin Hindistan'la yaptığı anlaşma kapsamında Çin'in nükleer denemelerini izlemek için Himalayalar'ın bazı noktalarına nükleer yakıtla çalışan cihazlar yerleştirdiği 1960'lı yıllara kadar gidiyor. Çin ilk nükleer denemesini 1964'te yapmıştı.
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BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'de yayımlanan Rock and Ice Dergisi'nde sık sık bu konuda yazılar yazan Pete Takeda, bu dönem için "Soğuk Savaş paranoyası zirvedeydi. Her türlü plan, yatırım ve yolun mubah olduğu yıllardı" diyor.
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Ekim 1965'te bir grup Amerikalı ve Hint dağcı, yedi plütonyum kapsülü ve 57 kiloluk bir izleme cihazını 7 bin 816 metre yüksekliğe sahip Nanda Devi'nin zirvesine yerleştirmek için yola çıktı. Burası Hindistan'ın en yüksek ikinci zirvesi ve Çin sınırında.
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'Kar fırtınası çıktı, dağcılar cihazları bırakıp geri döndü'
Ancak aniden bastıran kar fırtınası dağcıların zirveye çıkmasını engelledi. Geri dönme kararı alan dağcılar, 1,8 metrelik bir anten, iki telsiz cihazı, bir batarya ve plütonyum kapsüllerinden oluşan yüklerini bulundukları noktada bırakıp geri döndü.
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'Dağcılar şüphe çekmemek için yüzlerini boyadı'
İngiliz seyahat yazarı Hugh Thompson, "Nanda Devi: A Journey to the Last Sanctuary" (Nanda Devi: Son Sığınağa Yolculuk" adlı kitabında cihazları yerleştirme görevi verilen Amerikalı dağcıların köylülerin şüphesini çekmemek için Hindistan'da üretilen bir losyon sürerek yüzlerini "esmerleştirdikleri"ni yazıyor.
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'CIA sularımızı zehirliyor'
O döneme ait gizliliği kalkmış ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerinde, 60 kişilik bir grubun ABD'nin Delhi Büyükelçiliği'nin önünde "CIA'nin ülkedeki operasyonlarını" protesto ettiği, eylemcilerin "CIA Hindistan'dan Defol", "CIA Sularımızı Zehirliyor" sloganları attığından söz ediliyor.
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"Ne pişmanım ne de mutlu. Sadece emirlere uydum"
Dağcılar, Raini köyündeki küçük bir istasyonun bölgedeki kum ve nehir sularını düzenli olarak test ettiğini ancak bu tahlillerin sonuçlarının bilinmediğini söyledi. Outside'a göre "Plütonyum iyice bozuluncaya kadar -ki bu yüzyıllar alabilir- Himalayalar'daki kar tabakasına ve Ganj nehrinin kolları üzerinden Hindistan su sistemine sızabilecek bir tehdit olarak kalamaya devam edecek".
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