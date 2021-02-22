Son dakika: Dünyayı şoka sokan iddia! Buzul felaketinin sebebi...

Gazeteye göre eski bir CIA yetkilisi 1965'teki ilk tırmanışın başarısızlıkla sonuçlandığını ve cihazların kaybedildiğini, iki yıl sonraki ikinci tırmanışın ise "kısmen başarılı olduğunu" söyledi. 1967'deki üçüncü girişimde ise bu kez görece daha kolay olan bir görev vardı.