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13.11.2020 - 23:44 | | DHA

Son dakika... Kanada'da dev oyun şirketinde çalışanlar rehin alındı!

Kanada’nın Montreal kentinde bulunan Ubisoft oyun şirketinin binasında çalışanların rehin alındığı bildirildi.

Son dakika... Kanada'da dev oyun şirketinde çalışanlar rehin alındı!

Kentte faaliyet gösteren Ubisoft adlı ünlü oyun şirketinin binasında, çalışanların rehin alındığı duyuruldu. Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika... Kanadada dev oyun şirketinde çalışanlar rehin alındı

İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi. Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, “Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum” dedi.

Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Montreal polisinden yapılan açıklamada operasyon düzenleneceği kaydedildi ve halkın bölgeden uzak durması istendi.

 

Kanada'da dev oyun şirketinde çalışanlar rehin alındı!Kanada'nın Montreal kentinde oyun firması olan Ubisoft'un çalışma binası bir grup tarafından basıldı. Grup, şirketin tüm çalışanlarını rehin aldı ve çatıya çıkardı. O anlar ise kameralara yansıdı.
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