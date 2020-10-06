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06.10.2020 - 01:25 | | AA

Son dakika: Kırgızistan'da ortalık karıştı! İşgal ettiler

Son dakika haberine göre, Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti. Öte yandan göstericiler işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.

Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kalmaya devam ederken, diğerleri Ala-Too Meydanı ve siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.

Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar ve kutlama yapıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Bişkek'te olduğunu bildirdi.

Son dakika: Kırgızistanda ortalık karıştı İşgal ettiler

ESKİ CUMHURBAŞKANINI ÇIKARDILAR

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Kırgızistan'da ortalık karıştıKırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale ettiDün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.
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