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09.10.2020 - 14:08 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Kırgızistan'ın başkentinde silah sesleri!

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla karışan ülkede hükümet bugün resmen düştü, olağanüstü hal ilan eden Cumhurbaşkanı Ceenbekov başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlanmasını emretti. Dakikalar sonra ise başkent sokaklarından silah sesleri duyuldu. Ceenbekov orduya protestoları bastırıp düzeni sağlaması emrini verdi.

Son dakika... Kırgızistan'ın başkentinde silah sesleri!

Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da hafta sonu gerçekleşen seçim sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmemesiyle başlayan çalkantı, yeni bir boyuta ulaştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, görevini bırakan başbakan Kubatbek Boronov ve kabinenin istifasını bugün kabul etti.

Son dakika... Kırgızistanın başkentinde silah sesleri

Öğle saatlerinde ise sürpriz bir kararla başkent Bişkek'te sokağa çıkma yasağının da dahil olduğu OHAL ilan etti. Kırgız lider, başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlandırılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanının emri uyarınca askeri birlikler yollara barikat kuracak, silahlı çatışmaları engelleyerek sivillleri koruyacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, OHAL'in 21 Ekime'e kadar yürürlükte olacağını kaydetti.

OHAL İlanından kısa bir süre sonra ise başkentte silah sesleri duyulmaya başlandı.

Ceenbekov orduya protestoları bastırıp düzeni sağlaması emrini verdi.

NE OLMUŞTU?

4 Ekim'de yapılan seçimlerde cumhurbaşkanına yakın iki parti parlamentoda çoğunluğu kazanmış, bunun üzerine protestolar başlamıştı.

Son dakika... Kırgızistanın başkentinde silah sesleri

Uluslararası gözlemciler, "oy satın alma ve gözdağı" iddialarının güvenilir ve kaygı verici olduğunu belirtmişti.

Seçimlerin ardından ülkedeki siyasi kriz derinleşti. Farklı muhalif gruplar hükümet binalarını ele geçirdi.

Son dakika... Kırgızistanın başkentinde silah sesleri


Muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı. 

Son dakika... Kırgızistanın başkentinde silah sesleri

Ceenbekov, muhalefetin sonuçlarını tanımadığı seçimlerin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden aldı.

Ceenbekov, "iktidar değişimi için meşru yollardan gerçekleşirse" istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.

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