Son dakika... Koronavirüs durdurulamıyor: 16 milyon 500 bine dayandı!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 16 milyon 424 bin 21’e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 652 bin 332 kişi öldü, virüs saptanan 10 milyon 52 bin 673 kişi sağlığına kavuştu.?

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 719 bin 16 aktif vaka bulunuyor.?

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 371 bin 839 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 149 bin 849 kişi hayatını kaybetti.?

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:?

"Brezilya (2 milyon 419 bin 901), Hindistan (1 milyon 436 bin 19), Rusya (812 bin 485), Güney Afrika (445 bin 433), Meksika (390 bin 516), Peru (384 bin 797), Şili (345 bin 790), İspanya (319 bin 501), İngiltere (299 bin 426), İran (291 bin 172), Pakistan (274 bin 289), Suudi Arabistan (266 bin 941), Kolombiya (248 bin 976), İtalya (246 bin 118), Türkiye (226 bin 100), Bangladeş (223 bin 453), Almanya (206 bin 741), Fransa (180 bin 528), Arjantin (162 bin 526), Kanada (113 bin 911), Irak (110 bin 32) ve Katar (109 bin 305)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:?

"Brezilya 87 bin 52, İngiltere 45 bin 752, Meksika 43 bin 752, İtalya 35 bin 107, Hindistan 32 bin 812, Fransa 30 bin 192, İspanya 28 bin 432, Peru 18 bin 229, İran 15 bin 700, Rusya 13 bin 269, Belçika 9 bin 821, Almanya 9 bin 203, Şili 9 bin 112, Kanada 8 bin 890, Kolombiya 8 bin 525, Güney Afrika 6 bin 769, Hollanda 6 bin 139, Pakistan 5 bin 842, İsveç 5 bin 697, Türkiye 5 bin 613 ve Ekvador 5 bin 515."