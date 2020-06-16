Son dakika... Kuzey Kore'de şok patlama! Havaya uçurdular...

Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin sınır kasabası Kaesong'da yerel saatle 14.49'da bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Ajansa göre, endüstri bölgesindeki patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseliyor.

Ajansa konuşan kaynaklar, Kuzey Kore'nin kasabadaki Koreler arası irtibat ofisini havaya uçurduğunu aktardı. Güney Kore medyası, patlama gerçekleşen noktanın sınıra beş kilometre mesafede olduğunu bildiriyor.

Söz konusu merkez, taraflar arasında tarihi görüşmelerin yapıldığı 2018 yılında büyük bir umutla açılmıştı.





KİM'İN KIZ KARDEŞİ VE ORDUDAN ÜRKÜTEN TEHDİTLER

Düşman kardeşler arasında, son dönem tansiyon broşür krizi nedeniyle hayli yüksek. Güney Koreli aktivistlerin Kuzey'e broşürler göndermesiyle başlayan krizde, en sert açıklamayı Kim Jong-un'un kız kardeşi yaptı.

Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için 'ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler' ifadesini kullandı, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" dedi.

Pyongyang hemen ardından Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Kim Yo Jong, hafta sonu da Seul yönetimini askeri harekatla tehdit etti.

Bu sabaha karşı açıklama yapan Kuzey Kore Ordusu ise, sınırdaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) ordu birliklerini gönderme tehdidini savurdu. Açıklamada dikkat çeken unsur, ordunun hazırlık yapması oldu.

Güney Kore ise, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı. Güney Kore'den Kuzey'e balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem.

TARİHİ ZİRVEDEN BUGÜNE...

Düşman kardeşler, yaklaşık iki yıl önce yeni bir sayfa açmış, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Nisan 2018'de sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti.

Dünyanın soluğunu tutarak izlediği buluşmadan sonra, taraflar Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelerin başlamasını kararlaştırmıştı.

İki lider, Eylül 2018'de Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.