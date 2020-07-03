Son dakika... Lavrov: Rusya, Libya’daki büyükelçiliğinin yeniden çalışmaya başlamasına karar verdi

Reuters'ın son dakika haberine göre, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’le bir araya gelen Lavrov, “Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının yeniden başlatılması kararı aldık. Temsilciliğin başında bu aşamada Maslahatgüzar Camşed Boltayev olacak” dedi.

Lavrov, Boltayev’in şimdilik Tunus’ta olacağını, ancak Rusya’yı Libya’nın her yerinde temsil edeceğini ifade etti.