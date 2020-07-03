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03.07.2020 - 14:14 |

Son dakika... Lavrov: Rusya, Libya’daki büyükelçiliğinin yeniden çalışmaya başlamasına karar verdi

Son dakika haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Libya’daki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirilmesine karar verdiğini söyledi.

Son dakika... Lavrov: Rusya, Libya’daki büyükelçiliğinin yeniden çalışmaya başlamasına karar verdi

Reuters'ın son dakika haberine göre, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’le bir araya gelen Lavrov, “Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının yeniden başlatılması kararı aldık. Temsilciliğin başında bu aşamada Maslahatgüzar Camşed Boltayev olacak” dedi.

Lavrov, Boltayev’in şimdilik Tunus’ta olacağını, ancak Rusya’yı Libya’nın her yerinde temsil edeceğini ifade etti.

 

Pilav gününde koronavirüs herkese bulaştı!Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde yaşayan Afganistan uyruklu aileler, yeni doğan bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelip, geleneksel olan pilav günü yaptı. Aynı mahallede oturan 15 kişide koronavirüs tespit edilirken, 10 ev de kurul kararıyla karantinaya alındı. Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın, Afganların yeni doğan bebeği görmek ve kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptığını ve koronavirüsün bu toplu yenen yemekten sonra yayıldığını söyledi.
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