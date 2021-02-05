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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Libya'da geçici başkan belli oldu!
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05.02.2021 - 17:40 | | AA

Son dakika... Libya'da geçici başkan belli oldu!

Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Son dakika... Libya'da geçici başkan belli oldu!

Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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