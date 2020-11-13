13.11.2020 - 01:52 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Macron'dan Paşinyan'a telefon: Kalıcı çözüm için yardıma hazırız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgalci olarak bulunduğu Dağlık Karabağ'da kalıcı çözüm için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, savaşın bitmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti etti ve Ermenistan ve halkıyla olan dostluğunu hatırlatarak Dağlık Karabağ'da sürekli bir politik çözümün sağlanması için yardıma hazır olduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.
27 Eylül'de başlayan çatışmalar, 10 Kasım'da işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında mağlubiyeti kabul ederek ateşkes anlaşması imzalamasıyla son bulmuştu.
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