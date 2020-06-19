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19.06.2020 - 08:48 | | AA

Son dakika... Meksika facianın eşiğinde! Corona virüsten 667 can kaybı daha

Son dakika haberine göre, Meksika'da corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 667 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 19 bin 747’ye yükseldi.

Son dakika... Meksika facianın eşiğinde! Corona virüsten 667 can kaybı daha

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 667 artarak 19 bin 747’ye yükseldi.

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 5 bin 662 artışla 165 bin 455’e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 123 bin 95 olarak kaydedildi. 

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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