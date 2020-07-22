Son dakika...Mısır'dan flaş Libya kararı! TSK, Mısır ordusu ile karşı karşıya gelir mi?

Libya’da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Sirte-Cufra operasyonu için hazırlıklarını son aşamaya getirirken, darbeci general Halife Hafter’i destekleyen Mısır Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sisi ve Mısır Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’ya askeri müdahale etmesine izin veren tezkereyi onayladı. Mısır’ın tezkere kararı ve Türkiye’nin bölgede atacağı adımları, Dr. Murat Aslan Milliyet’e değerlendirdi.

‘Gözü Libya petrolünde’

Sisi’nin, Sirte ve Cufra’yı “kırmızı çizgi” ilan ettiğini hatırlatan Aslan, “Bu bölgede UMH, o hattı tamamen ele geçirecek bir harekat başlatırsa, Mısır’ın, öncelikle Hava Kuvvetleri vasıtasıyla müdahale edebileceğini değerlendiriyorum” dedi.

“Mısır neden Libya’ya müdahale etmek istiyor?” sorusuna Aslan, “Ülkesinin bütünlüğü açısından mutlaka o bölgede gözü vardır. İkincisi, Mısır’da olmayan en önemli şey Libya’da var, petrol. Ekonomik anlamda kırılgan olan Mısır’ın bu petrol bölgesine nüfus etmek ve petrolden faydalanmak iştahını kabartır” yanıtını verdi.

Mısır’ın Libya’ya müdahalesini engelleyecek nedenlere de değinen Aslan, ekonomik anlamda bu çapta bir askeri harekâtı uzun süre yürütecek ekonomik güce sahip olması gerektiğini belirtti.

TSK ile çatışır mı?

“TSK, Mısır ordusu ile karşı karşıya gelir mi?” sorusunu ise Aslan, şöyle yanıt verdi:

“Şu ana kadarki siyasi söylemlerden olmayacağı anlaşılıyor. Ancak bu husus yine de ihtimaldir. Askeri seçenek denildiğinde akla sadece kara unsurları geliyor. Bunun yanında İHA’lar, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait hava unsurları, hava savunma sistemleri de muharip görevler icra edebiliyor. Kara birlikleri bağlamında, Mısır’a karşı doğrudan angajmanın TSK’nın ajandasında olmadığını düşünüyorum.”