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HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Peskov: İdlib’deki durum nedeniyle derin endişe duyuyoruz
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21.02.2020 - 13:23 |

Son dakika | Peskov: İdlib’deki durum nedeniyle derin endişe duyuyoruz

Son dakika haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’deki durumla ilgili derin endişe duyduklarını, bölgedeki teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son dakika | Peskov: İdlib’deki durum nedeniyle derin endişe duyuyoruz

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Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladıMersin'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı.
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