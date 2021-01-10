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10.01.2021 - 13:39 | | AA

Son dakika... Putin, Aliyev ve Paşinyan'la görüşecek

Dağlık Karabağ savaşının ardından 10 Kasım'da anlaşma imzalayan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yarın kritik bir randevu var. Rusya lideri Putin, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Moskova'da buluşacak.

Son dakika... Putin, Aliyev ve Paşinyan'la görüşecek

Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona eren 44 günlük Dağlık Karabağ savaşını bitiren anlaşmadan iki ay sonra, Moskova'da taraflar bir araya geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu yarın Moskova’da görüşecek. Kremlin, üçlü randevunun Putin'in girişimiyle düzenlendiğini açıkladı.c

10 Kasım'da silahların sustuğu anlaşmayı Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan birlikte imza koymuştu. Yenilgi anlaşmasını imzalayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, o günden bu yana istifa baskısı altında.

Anlaşmayla Azerbaycan yaklaşık üç 30 yıldır işgal altında olan topraklarının büyük çoğunluğunu kurtardı.

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