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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Rusya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız!
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07.09.2020 - 10:10 |

Son dakika: Rusya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'deki durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, bölge ülkelerini diyaloğa çağırdı.

Son dakika: Rusya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs'ın en büyük gazetesi Phileleftheros'a mülakat verdi. Yarın Kıbrıs'ın güney tarafına ziyaret gerçekleştireceğini belirten Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasında gelişen ilişkiler, hiçbir şekilde Moskova ile Lefkoşa arasındaki diyaloğu etkilemeyeceğine dair Kıbrıslı arkadaşlarıma güvence vermek istiyorum" dedi.

Ankara ile Rum yönetimi arasında yaşanan sorunları çözmek için arabulucu olmaya sıcak baktıklarını belirten Lavrov, "Birleşmiş Milletler, Ankara ve Lefkoşa arasındaki sorunları çözmek için evrensel bir platform. Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu.

İstanbul’daki gece kulüplerinden korkutan görüntü! Corona virüs hiçe sayıldıCorona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.
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