Son dakika... Savcılar duyurdu! Daha önce görülmemiş kanıtlar çıkıyor...

ABD'de eski başkan Donald Trump için görülen azil duruşmasını canlı blogla anbean aktarıyoruz.

18:30 ABD Meclisi azil yöneticileri Trump davasında daha önce görülmemiş deliller sunacaklarını söyledi.

18:20 Eğer Senato izin verirse tanık çağırıp çağırmayacaklarına ilişkin bilgi paylaşmaktan kaçınan yöneticiler, Anayasa'nın başkanın eylemlerinin görev süresinin son günlerinde gerçekleşmesinin azli engellemediğini savundu.

18:10 Savcılar iddianamenin "şiddet suçu"ndan hazırlandığını ve bunun sunulacağını söyledi.

AZİL SÜRECİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili Senato'daki yargılanmasına bugün başlanıyor.

Trump, ABD tarihinde Kongre'nin hakkında iki kez azil süreci başlattığı ilk başkan.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan iddianamede Trump'a iki suçlama yöneltiliyor. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmak. İkincisi de Kongre baskınında oynadığı iddia edilen rolle ilgili "isyana teşvik".

Senato'daki yargılama süreci bugün başlıyor. Bu sürecin sonunda yapılacak oylamayla Trump'ın da yöneltilen suçlamalardan suçlu olup olmadığına karar verilecek.

Bu süreç, tarihi olarak nitelendiriliyor. Zira ilk kez görev süresi dolan bir Başkan azil talebiyle Kongre'de yargılanıyor.

Yargılama süreci nasıl olacak?

Senato'daki yargılama süreci genel olarak hukuki olmaktan çok siyasi olarak görülüyor.

Yargılamanın sonunda Trump ile ilgili bir oylama yapılacak. Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senato'da üyelerin üçte ikisinin bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Trump'ın suçlu bulunması halinde, kamu görevlerinden men edilmesi için bir başka oylama daha yapılması mümkün.

Takvim nasıl işliyor?

Yargılama süreci, bugün yapılacak dört saatlik oturumla başlıyor. Bu oturumda Trump artık başkan olmadığı için yargılama sürecinin de anayasaya uygun olup olmadığı ele alınacak. Oturumun ardından bununla ilgili bir oylama yapılacak.

Çarşamba günü ABD saati ile öğlenden itibaren taraflara kendi argümanlarını sunmaları için 16 saatlik bir süre verilecek.

Görgü tanıklarının dinlenip dinlenmemesiyle ilgili oturum düzenlenip bunun oylamaya sunulması ihtimali de bulunuyorvar.

Senato, Yahudilerin Şabat günü olmasından dolayı Cuma akşamından Cumartesi akşamına kadar oturumlara ara vermeyi planlıyor.

Yargılama sürecinin ne kadar süreceği bilinmiyor.

Ancak Demokratlar sürecin hızlı bir şekilde işlemesini ve tamamlanmasının ardından Başkan Joe Biden'ın pandemi nedeniyle getirilen finansal yardım paketi başta olmak üzere yapmak istediği yasal düzenlemelerle ilgili süreçlerin baştılmasını istiyor.

Suçlamalar neler?

İddia makamı konumundaki Demokratlar, Trump'ın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini öne sürüyor.

Yargı öncesi hazırlanan yazılı bilgilendirme notunda, Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığı ifade ediliyor.

Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan "kontrolsüz" gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar.

Demokratlar, "öfkeli kalabalığın" Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla "şiddete başvurmaya hazırlandığı" tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalışacak.

Bilgi notunda, "Kanıtlar ortada… Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeyi amaçlayan diğer girişimleri başarısız olunca eski Başkan Trump da Kongre binasına yönelik saldırıyı kışkırttı" ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca, artık görevde olmamasına karşın Trump'ın "ilk gününden son güne kadar görevde olduğu süre boyunca gösterdiği davranışlardan dolayı hesap vermesi" gerektiği vurgulanıyor.

Demokratlar, eski başkanın ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de istiyor.

Trump kendisini nasıl savunuyor?

Trump'ın avukatlarının yargılama öncesi hazırladığı bilgi notunda, taraftarlarının Kongre'yi kendi rızalarıyla bastıkları belirtiliyor.

Avukatları, Trump'ın baskın öncesi yaptığı konuşmanın kışkırtıcı olmadığını öne sürerek, "savaş" çağrısının gerçek değil, mecazi anlamda alınması gerektiğini vurguluyor.

Bilgi notunda, "Bu sözleri bağlamından kopartıp 'isyanı kışkırtmak' olarak nitelendirmek, Sayın Trump'ın taraftarlarına 'seslerini duyulmasını' 'barışçıl bir şekilde' sağlamaları gibi ifadeler kullandığı konuşmasının diğer bölümlerini tamamen gözardı etmek anlamına geliyor" ifadeleri yer alıyor.

Avukatlar ayrıca, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) hazırladığı belgelerin bu baskının hazırlıklarının günler öncesinden yapıldığına işaret ettiğini belirterek, bu bulguları da sunmaya hazırlanıyor.

Avukatların savunmasının bir diğer bacağını da Trump'ın artık görevde olmamasından dolayı bu yargılama sürecinin anayasaya aykırı olduğu tezi oluşturuyor.

Bu teze göre, Trump artık sıradan bir vatandaş olduğu için başkan olarak görevden alınması mümkün değil.

Trump'ın savunma ekibi, bu yargılama sürecini "siyasi bir tiyatro" ve "siyasi bir rakibi ve azınlık partisini susturmayı" amaçlayan "arsızca hazırlanmış siyasi bir oyun" olarak nitelendiriyor.

Görev süresi biten bir başkan yargılanabilir mi?

Görevden ayrılmış bir başkan hakkında azil süreci işletilmesinin ABD tarihinde bir örneği olmadığı gibi Anayasa'da da bu konuda açık bir hüküm yok.

Başkan Richard Nixon hakkında başlatılan azil süreci, Nixon 1974 yılında görevi bıraktığında son bulmuştu.

Dolayısıyla Trump azil yargılamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir.

Ama daha önce Başkan olmasa da bazı hükümet görevlileri hakkında görevden ayrıldıktan sonra azil süreci işletilmişti.

Trump ifade verecek mi?

İddia makamı pozisyonundaki Demokratların istediği bu. Bu nedenle de kendisine gelecek hafta başlayacak süreçte, "iki taraf için de uygun bir tarihte ve yerde" ifade vermesi için bir davet mektubu yolladılar.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar Trump'ın sessiz kalmasının hakkındaki iddiaların doğru olduğunun yeni bir kanıtı olduğunu savundular.

Ancak birkaç saat sonra eski başkanın avukatları ifade davetini bir tür kamuoyuna yönelik şov diye niteleyerek Trump'ın bu daveti reddettiğini açıkladılar.

Avukatları Trump'ın gönüllü olarak ifade vermeye gitmeyeceğini açıkça belirtmiş bulunuyor.

İddia makamının zorla ifade vermeye çağırması mümkün fakat bunu yapmaları beklenmiyor.