Son dakika... Trump'ın danışmanı istifa ediyor

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ekibinden çok sayıda ismin görevini bıraktığı ABD Başkanı Donald Trump, bu kez danışmanlarından birini kaybediyor.

Reuters, Beyaz Saray danışmanlarından Kevin Hassett'in bu yaz istifa edeceğini duyurdu.

Kevin Hassett, Mayıs ayında Beyaz Saray'da corona virüs vakalarının patlamasıyla işe gitmeye korkar hale geldiğini söylemişti.