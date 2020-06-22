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22.06.2020 - 13:08 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump'ın danışmanı istifa ediyor

Reuters haber ajansı, Beyaz Saray danışmanlarından Hassett'in bu yaz görevinden ayrılacağını 'son dakika' koduyla duyurdu.

Son dakika... Trump'ın danışmanı istifa ediyor

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ekibinden çok sayıda ismin görevini bıraktığı ABD Başkanı Donald Trump, bu kez danışmanlarından birini kaybediyor.

Reuters, Beyaz Saray danışmanlarından Kevin Hassett'in bu yaz istifa edeceğini duyurdu.

Kevin Hassett, Mayıs ayında Beyaz Saray'da corona virüs vakalarının patlamasıyla işe gitmeye korkar hale geldiğini söylemişti.

Yargıtay'dan motor arızası veren araçla ilgili emsal kararAntalya'da bir kişinin sıfır kilometre olarak satın aldığı otomobilinin motor arızası verdi. Bu durum üzerine üzerine otomotiv bayisine dava açan tüketici, yaklaşık 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.
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