03.02.2020 - 13:31 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Trump'ın Ortadoğu planına bir red daha
Arap Birliği'nin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı da ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını taktığı skandal planı kabul etmediğini duyurdu.
ABD lideri Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı Ortadoğu planına tepkiler dinmiyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs'ün tamamını İsrail'e veren planı tamamıyla redettiğini açıkladı.
Arap Birliği de benzer şekilde planı reddettiğini daha önce duyurmuştu.
Trump'ın başdanışmanı ve damadı Yahudi Jared Kushner tarafından hazırlanan plan, yasa dışı yerleşimleri kalıcı hale getirip Filistinli mültecilerin ülkelerine dönmesini imkansız hale getiriyor.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.