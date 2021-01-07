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07.01.2021 - 11:58 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump'tan ilk açıklama: Kabul etti

ABD Başkanı, Joe Biden'in resmen Senato tarafından onaylanmasının ardından 20 Ocak'ta başkanlığı sorunsuz şekilde devredeceğini söyledi ancak yine asılsız iddialarını yineledi.

Son dakika... Trump'tan ilk açıklama: Kabul etti

Demokrat Joe Biden'ın ABD başkanı olduğu Senato tarafından resmen tecillendikten sonra Donald Trump ilk açıklamasını yaptı.

Trump, kararın başkanlık tarihindeki en harika ilk dönemin sona erdiğini gösterdiğini savunup 3 Kasım seçimleriyle ilgili asılsız iddialarını yineledi. Başkanlığı sorunsuz şekilde devredeceğini ilk kez kabul eden Trump, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi. ABD'nin yakın tarihinin en tartışmalı başkanı Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağı mesajını da verdi.

Twitter hesabı engellenen Trump, yenilgi açıklamasını sosyal medya direktörü Dan Scavino’nun Twitter hesabı üzerinden yaptı: "Seçimlerin sonucuna tamamen katılmasam da ve gerçekler de beni doğrulasa da, yine de 20 Ocak’ta düzenli bir devir-teslim olacak."

Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.
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