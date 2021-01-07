Son dakika... Trump'tan ilk açıklama: Kabul etti

Demokrat Joe Biden'ın ABD başkanı olduğu Senato tarafından resmen tecillendikten sonra Donald Trump ilk açıklamasını yaptı.

Trump, kararın başkanlık tarihindeki en harika ilk dönemin sona erdiğini gösterdiğini savunup 3 Kasım seçimleriyle ilgili asılsız iddialarını yineledi. Başkanlığı sorunsuz şekilde devredeceğini ilk kez kabul eden Trump, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi. ABD'nin yakın tarihinin en tartışmalı başkanı Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağı mesajını da verdi.

Twitter hesabı engellenen Trump, yenilgi açıklamasını sosyal medya direktörü Dan Scavino’nun Twitter hesabı üzerinden yaptı: "Seçimlerin sonucuna tamamen katılmasam da ve gerçekler de beni doğrulasa da, yine de 20 Ocak’ta düzenli bir devir-teslim olacak."