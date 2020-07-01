Son dakika... Türkiye'den Fransa'ya 'Libya' tepkisi!

Reuters haber ajansının son dakika koduyla duyurduğu habere göre, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bugün yaptığı açıklamada, Fransa'nın Libya'ya yönelik politikasının "taraflı" olduğunu söyledi. İsmail Hakkı Musa ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Halife Hafter'in yararına Birleşmiş Milletler silah ambargosu ihlallerine göz yumduğunu dile getirdi.

Elçi İsmail Hakkı Musa, Fransız senatörlerle yapılan görüşmede, "Ambargo Mısır sınırından her gün ihlal ediliyor ve her gün BAE'den Libya'ya uçuşlar var. Neden gerekli sorular sorulmuyor?" ifadelerini kullandı.