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18.06.2020 - 08:44 | | AA

Son dakika: Ülke felakete gidiyor! 24 saatte...

Gelen son dakika haberine göre, Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 770 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Ülke felakete gidiyor! 24 saatte...

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 770 artarak 19 bin 80'e yükseldi.

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 119 bin 355 olarak kaydedildi.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

 

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