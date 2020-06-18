18.06.2020 - 08:44 | | AA
Son dakika: Ülke felakete gidiyor! 24 saatte...
Gelen son dakika haberine göre, Meksika'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 770 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 770 artarak 19 bin 80'e yükseldi.
Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 119 bin 355 olarak kaydedildi.
Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.