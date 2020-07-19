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19.07.2020 - 16:39 |

Sosyal medya ses getirdi, İran üç genci idamını durdurdu

İran'da geçen yılki hükümet karşıtı benzin zammı gösterilerine katılmaları nedeniyle idam cezasına çarptırılan üç gencin infazları, askıya alındı. Gençler bir kez daha mahkemeye çıkarılacak.

Sosyal medya ses getirdi, İran üç genci idamını durdurdu

Üç gencin avukatı Babak Paknia, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran Yüksek Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini kabul ettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme'nin Salı günü idam cezalarını onamasından sonra Farsça #idam_etmeyin etiketiyle başlatılan kampanyaya, aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu yedi milyon milyon kişi destek vermişti.

BM uzmanları, hükümlülerin işkence altında ifade verdiklerini ve adil olmayan bir şekilde yargılandıklarını söylüyor.

20'li yaşlardaki Emir Hüseyin Muradi, Said Temcidi ve Muhammed Recebi'nin geçen Kasım ayında, hükümetin petrol fiyatlarına zam yapmasından sonra sokak eylemleri yapan binlerce kişi arasında olduğu belirtiliyor.

Üçlü geçtiğimiz aylarda idam cezasına çarptırılmış, ancak yüksek mahkemenin kararları onaması sonrası, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Kasım ayındaki gösterilerde 300'den fazla gösterici öldürüldü ve çok sayıda kişi keyfi bir şekilde tutuklandı.

İran, Çin'den sonra en çok idam cezası infaz eden ülke.

Kaynak: BBC Türkçe

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