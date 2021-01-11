Suudi Arabistan, ABD'nin 'Husi' kararını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yemen'deki Husileri terörist ilan etmesi ve liderlerinden üçüne yaptırım uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu karar, İran destekli Husi milislerin liderlerini ciddi bir şekilde siyasi çözüme geri dönmeye zorlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) de yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Husilere yönelik kararını desteklediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı açıklamada Bakanlığının, "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

Pompeo, ayrıca örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in SDGT kapsamında "terörist" ilan edileceği bilgisini paylaşmıştı.