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03.06.2020 - 16:51 | | AA

Tarihi fırlatışı gerçekleştiren roket karaya ulaştı!

SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi önce Atlas Okyanusu'ndaki yüzer platforma iniş yaptı, ardından karaya taşındı.

Tarihi fırlatışı gerçekleştiren roket karaya ulaştı!

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı bildirildi.

Şirketin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 30 Mayıs'taki tarihi fırlatışın hemen ardından iniş yaptığı Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformun 2 Haziran'da Florida'nın Canaveral Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Mesajda Falcon 9'u taşıyan yüzer platformun limana girişini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

SpaceX'in Crew Dragon mekiğiyle yaptığı sefer, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.

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