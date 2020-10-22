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22.10.2020 - 09:24 | | AA

Tayland OHAL kararÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

Tayland hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede bir haftadan fazladÄ±r dÃ¼zenlenen hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolarÄ± Ã¶nlemek Ã¼zere aldÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kararÄ±nÄ±, protestocularÄ±n baskÄ±sÄ± sonucu kaldÄ±rdÄ±.Â

Tayland OHAL kararÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

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Tayland Resmi Gazetesinde yayÄ±mlanan bildiride 14 Ekim'den bu yana baÅŸkent Bangkok'ta dÃ¼zenlenen kitlesel protestolara karÅŸÄ± 15 Ekim'de alÄ±nan ve baÅŸkent Bangkok'ta 5'ten fazla kiÅŸinin toplanmasÄ±nÄ± yasaklayan OHAL kararÄ±nÄ±n, yerel saatle 12.00'den itibaren kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilan edildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "HÃ¼kÃ¼meti bu tedbirleri almaya sÃ¼rÃ¼kleyen mevcut durum sakinleÅŸmiÅŸtir. HÃ¼kÃ¼met yetkilileri ve devlet kurumlarÄ±, olaÄŸan yasalarÄ± uygulamaya devam edebilir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

Tayland BaÅŸbakanÄ± Prayut Ã‡an-oÃ§a, dÃ¼nkÃ¼ ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolarÄ±n ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmemesi durumunda OHAL tedbirlerinin en kÄ±sa zamanda kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

AynÄ± gece Bangkok'ta yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸlayan ve polis barikatlarÄ±nÄ± yÄ±karak BaÅŸbakanlÄ±k binasÄ±na yÃ¼rÃ¼yen "Ã–zgÃ¼r GenÃ§lik" adlÄ± protestocu grup, OHAL'in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu belirterek, BaÅŸbakan Prayut'a 3 gÃ¼n iÃ§inde istifa etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â 

TAYLAND'DA HÃœKÃœMET KARÅžITI PROTESTOLARÂ 

Tayland'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tlarÄ±, tartÄ±ÅŸmalÄ± 2019 genel seÃ§imlerinin ardÄ±ndan muhalefetteki Ä°leri Gelecek Partisinin kapatÄ±larak Meclis'ten ihraÃ§ edilmesi Ã¼zerine 14 AralÄ±k 2019'da protestolara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bir sÃ¼re ara verilen gÃ¶steriler, temmuzdan itibaren geniÅŸ kalabalÄ±klarla devam etmiÅŸti.Â 

Bangkok'ta 19 EylÃ¼l'de 50 bin kiÅŸilik katÄ±lÄ±mla 2014'ten bu yana Ã¼lkedeki en kalabalÄ±k protestoyu gerÃ§ekleÅŸtiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlemiÅŸti. Son protestolarÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kiÅŸinin toplanmasÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

KararÄ± dinlemeyen ve aynÄ± gÃ¼n Bangkok'ta sokaklara dÃ¶kÃ¼len protestocular, gÃ¶sterilere her gÃ¼n devam etmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

BaÅŸbakan Prayut, 16 Ekim'deki kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, protestolarÄ±n sÃ¼rmesi durumunda Ã¼lke genelinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edileceÄŸini duyurmuÅŸtu.Â 

HÃ¼kÃ¼met, daha sonra aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla protestolarÄ±n haberini yapan Ã¼Ã§ muhalif internet sitesine eriÅŸimi kapatmÄ±ÅŸ, gÃ¶sterilerin televizyonda canlÄ± yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± engelleme emri vermiÅŸti.Â 

Siyasette askeri vesayet ve monarÅŸinin baskÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan farklÄ± muhalif gruplar, cunta yanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ±, adil seÃ§imler iÃ§in anayasal reform ve monarÅŸinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±larak hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tabi olmasÄ± gibi taleplerde bulunuyor.

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