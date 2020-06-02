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02.06.2020 - 09:04 | | AA

Tayland'da bir hafta sonra ilk corona virüs ölümü!

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'da bir hafta sonra ilk corona virüs ölümü!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Covid-19 vakalarının 1 artarak 3 bin 83'e, yaşamını yitirenlerin sayısının da 1 artışla 58'e yükseldiği bildirildi.

Şimdiye kadar 2 bin 966 kişinin iyileştiği ülkede, 59 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ülkede en son 25 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle 1 kişi ölmüştü.

Tayland hükümeti, Covid-19 vakalarının azalması üzerine normalleşme adımlarını sürdürerek, sokağa çıkma yasağı saatlerini azaltma ve işletmeleri kademeli olarak yeniden açma kararı almıştı.

Kundaklandığı iddia edilen minibüs kullanılmaz hale geldiİzmir'in Konak ilçesinde, park halindeki servis minibüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Minibüsün kundaklandığı ileri sürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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