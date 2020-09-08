Tayvan Hakkında Bilgiler; Tayvan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tayvan bir ada ülkesi olarak karşımıza çıkar. Uzakdoğu ülkelerinden bir tanesi olan Tayvan Birleşmiş Milletler kurucu üye ülkelerinden biridir. Çin toprakları içerisinde yer alır. Tayvan farklı kültürleri tanımak isteyenler için görülmesi gereken ülkelerin başında gelir. Bölgenin muhteşem doğası, etnik uygulamaları, batı ülkelerinden farklı kültür özellikleri ve yüzlerce yıldır geleneklerine bağlılıkları ülkeyi en çok merak edilen ülkeler arasına sokar.



Tayvan Hakkında Bilgiler



Tayvan Çin toprakları içinde kurulmuş bir ada ülkesi olarak karşımıza çıkar. Pek çok ülke tarafından tanınmasa da aslında Doğu Asya ülkeleri arasında yer alır. 1912 yılında Çin topraklarında kurulmuş Birleşmiş Milletler kurucu üyelerinden biridir. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı, Çin Cumhuriyeti olarakta tanınan Tayvan yalnızca 23 ülke tarafından tanınmakta olan bir ülkedir.



Uluslararası kuruluşları Çin Taypesi adı ile üye olan Tayvan; halkının yüzde doksanı Han Çinlisi olarak bulunur. Tayvan Çin ile yoğun ilişkilere sahip bir ülkedir. 1949 yılında bağımsız olan Tayvan Çin Cumhuriyeti olarak da bilinir. Bölge özellikle Batı ülkeleri tarafından oldukça merak edilen ülkeler arasındadır. Gelişmiş ülkelerden biri olarak karşımıza çıkan Tayvan 20 tane şehre sahiptir. Resmi olarak çok az ülke tarafından tanımış olsa da gayri resmi olarak 47 Ülke Tayvan ile ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmaktadır. Özellikle turist yoğunluğu fazla olan bir ülke olan Tayvan her yıl milyonlarca turisti misafir etmektedir.



Tayvan Bayrağı



8 Ekim 1928 yılında kullanılmaya başlayan Tayvan bayrağı Çin devrimi döneminde oluşturulmuştur. Daha sonra bayrak üstünde bulunan simge Tayvan’da kurulan bir parti sembolü olarak da kullanılmıştır. Tayvan bayrağı kırmızı bir zemin üzerine sol üst kısımda bulunan mavi renkte dikdörtgen içinde 12 ışını bulunan bir güneşi temsil eder. Tayvan bayrağının anlamı ise; mavi renk demokrasiyi, kırmızı renk milliyetçiliği, beyaz renk ise refahı simgeler. Halk için diğer bir anlamı ise; kırmızı zemin Çin Cumhuriyeti’nin kurulması için akıtılan kanı ifade eder. Bayrakta mavi gökyüzünü temsil ederken, Güneş ise yılın 12 ayını temsil etmektedir. Birçok ülke tarafından tanımadığı için Tayvan bayrağı da yine birçok ülke tarafından tanınmayan bir bayraktır.



Tayvan 2020 Nüfusu



Uzak doğu ülkeleri arasında yer alan Tayvan birçok kişi tarafından bilinen ve ziyaret edilen bir ülkedir. Ülke bazında tanınmasa da kültürel ve turistik bir bölge olması açısından ziyaretçi sayısı oldukça fazladır. Tayvan 2020 nüfusu ise 23 milyon 764 bin 089 kişi olarak belirlenmiştir.



Tayvan Başkenti



Tayvan; 21 takımada ve Pescadores takım adalarından oluşmaktadır. Tayvan İdaresi 4 hayalet ve 12 ile bölünmüştür. Ülkenin başkenti Taipei’dir.



Tayvan Para Birimi



Tayvan para birimi; Yeni Taylan doları olarak bilinmektedir. Yeni Tayvan doları 15 Haziran 1949 yılında piyasaya sürülmüştür. 100 yeni Tayvan doları 25 Türk lirasına eşittir.



Tayvan Saat Farkı



Tayvan ülkemize göre daha doğuda yer alan bir ülkedir. Bu sebeple Tayvan'ın ulusal saati ülkemizden daha ileridedir. Tayvan'da saat ülkemize göre 5 saat ileridir. Türkiye'de saat 12 iken Tayvan'da saat sabah 7 olarak geçer.