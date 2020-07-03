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03.07.2020 - 00:07 | | AA

Terhune'deki toplu mezarlardan 6 ceset daha çıkarıldı

Libya ordusunun 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtardığı Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlardan 6 ceset daha çıkarıldı.

Terhune'deki toplu mezarlardan 6 ceset daha çıkarıldı

 

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'nin güney kırsalındaki Er-Rabıt bölgesinde yürütülen toplu mezar kazı çalışmalarında, bugün 6 cesedin daha çıkarıldığı kaydedildi.

Er-Rabıt bölgesindeki kazılarda bugüne kadar 30 kişiye ait ceset ve kalıntılara ulaşıldığı belirtildi.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin Libya ordusu tarafından kurtarılmasının ardından, Libya makamları şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

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