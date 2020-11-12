Trump inadı

ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın göreve gelme süreciyle ilgili belirsizlik devam ederken, usulsüzlük iddialarını sürdüren Donald Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmayı reddetme ihtimali de daha sık konuşulur bir konu haline geldi. ABD merkezli CNN, Trump yönetiminin son günlerde attığı adımların bir ‘diktatörlüğü andırdığını’ belirtirken, haberde, Trump’ın hala ‘siyasi zafer hezeyanı’ içinde olduğu ifade edildi. Bununla birlikte ülkede önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmeler endişe yaratıyor. ABD tarihinde seçimi kaybettikten sonra Beyaz Saray’dan ayrılmayı kabul etmeyen bir başkan henüz görülmedi.



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerden önce kendisiyle Biden arasında açık ara fark gösteren anketlere yüklendi. Trump, “Yalancı anketçiler ABD ve Washington Post, seçimden önce beni Wisconsin’de Biden’ın 17 puan gerisinde göstererek muhtemel bir yasa dışı baskı anketi üretti. Ancak gerçek şu ki seçim gününde yarışta taraflar çok yakındı ve şu anda biz bu eyaleti kazanmaya hazırlanıyoruz. Seçimlerle ilgili böyle elim birçok olay var” ifadelerini kullandı.



Kanıt göstermeksizin seçim hilelerinin varlığından bahseden Trump’ın, itiraz haklarını kullandıktan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Yargıdan büyük bir sürpriz gelmezse, 20 Ocak yeni başkanın göreve başlayacağı tarih olacak. Uzmanlar, Trump’ın görevde kalmak için kolluk kuvvetlerini istismar etmesinin, bu şartlar altında imkânsız olmadığına dikkat çekiyor. Bu durumun ülkede bir şiddet dalgasını tetikleyebileceği ifade ediliyor. Trump yönetiminden üst düzey isimler de, geçiş dönemiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basın toplantısında, başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Biden’ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, “Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak” yanıtını verdi. Pompeo, bir gazetecinin “Dışişleri Bakanlığı başka ülkelerdeki seçimlerin adil ve şeffaf olması, seçimi kaybedenlerin yenilgiyi kabul etmesi konusunda her zaman açıklama yapıyor. Başkan Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi bu açıklamaları itibarsızlaştırmıyor mu?” şeklindeki sorusuna ise, “Bu gülünçtür” diyerek tepki gösterdi. Çalışmalarına devam eden Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail’in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı.



‘Sadece Amerika’ yok



Öte yandan Biden’ın geçiş dönemi için başlattığı çalışmalar dikkat çekiyor. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Donald Trump’ın seçim sonuçlarını ve yenilgiyi kabul etmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump yönetiminin, Demokratların zaferini kabul etmemesinin “dinamikleri değiştirmeyeceğini” vurgulayan Biden, Beyaz Saray’a geçiş süreçlerini tutarlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Hiçbir şeyin geçiş planlarını durduramayacağını ifade eden Biden, “Amerika geri geldi ve tekrar oyuna dahil oldu. Artık ‘sadece Amerika’ yok. Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Kanada ve İrlanda gibi ülkelerle, 6 dünya lideriyle konuşma fırsatım oldu, övgü dolu ve enerjikti, heyecanla bekliyorlar. Amerika’yı daha önceki saygın yerine geri taşıyacağız” dedi.



Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın da seçim sonuçlarını tanımadığı ve kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulan Biden, McConnell ile görüşmediğini ancak yakın zamanda görüşmeyi umduğunu söyledi. Biden, “Birkaç önemli istisna dışında Cumhuriyetçi Parti’nin tümü, Başkan (Trump) tarafından sindirildi” değerlendirmesinde bulundu. Trump’a bir mesajı olup olmadığı sorulan Biden, “Trump ile konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nın “Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak” iddiasının hiçbir kanıtı olmadığını belirten Biden, Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesine ilişkin ise “Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey Başkan’ın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak” ifadesini kullandı.