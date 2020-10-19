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HaberlerDünya Haberleri Trump'tan Fauci'ye ağır sözler: Tam bir felaket
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19.10.2020 - 20:56 | | AA

Trump'tan Fauci'ye ağır sözler: Tam bir felaket

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (covid-19) ile mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi "tam bir felaket" olarak nitelediği iddia edildi.

Trump'tan Fauci'ye ağır sözler: Tam bir felaket

 

Trump'ın bugün seçim kampanya ekibi ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları Amerikan basınına yansıdı.

Haberlere göre, Trump, görüşmede "İnsanlar Fauci'yi ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın ayrıca Kovid-19 konusunda yönetiminin aldığı önlemlerin yerinde olduğunu ifade ederek, "Fauci, tam bir felaket. Onu dinleseydim şu anda 500 bin kişi virüsten ölmüş olurdu." dediği öne sürüldü.

- "Bu seçimleri kazanacağız"

New York Timesda yer alan "Trump, Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u kovacak" iddiasını reddeden ABD Başkanı Trump, "Ben Meadows'u çok seviyorum. O çok iyi bir iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Trump, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri hakkında da iyimser olduğunu vurgulayarak, "Size gerçeği söyleyeyim, biz bu seçimleri kazanacağız. Bunu belki 2-3 hafta önce söyleyemezdim ama biz kazanacağız." şeklindeki görüşünü de paylaştı.

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