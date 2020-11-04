04.11.2020 - 02:52 |
Trump'tan son dakika seçim açıklaması: Çok iyi gidiyoruz
Gelen son dakika haberine göre; ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken bazı eyaletlerde hala devam ediyor. Trump, son gelişmelerle ilgili taraftarlarını rahatlatacak bir açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı kısa açıklamada 'Ülke genelinde çok iyi gidiyoruz, herkese teşekkürler.' ifadelerini kullandı.
Doğanlar Apartmanı yıkılmadan şans eseri kurtuldu! Yaşadıklarını anlattıİzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan son anda kurtulan güzellik salonu işletmecisi İlker Avcı (25), "Çok şükür müşteri ve personelimde bir can kaybı olmadı ama apartmanda sürekli gördüğümüz arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve komşularımız vardı. Açıkçası çok üzgün bir durumdayım" dedi.