MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'tan son dakika seçim açıklaması: Çok iyi gidiyoruz
ABONE OL
04.11.2020 - 02:52 |

Trump'tan son dakika seçim açıklaması: Çok iyi gidiyoruz

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken bazı eyaletlerde hala devam ediyor. Trump, son gelişmelerle ilgili taraftarlarını rahatlatacak bir açıklamada bulundu.

Trump'tan son dakika seçim açıklaması: Çok iyi gidiyoruz

 

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı kısa açıklamada 'Ülke genelinde çok iyi gidiyoruz, herkese teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberleri! İlk sonuçlar gelmeye başladı... Önde gidiyor!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: Pelosi'den 2020 ABD seçimleriyle ilgili net mesaj
Doğanlar Apartmanı yıkılmadan şans eseri kurtuldu! Yaşadıklarını anlattıİzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan son anda kurtulan güzellik salonu işletmecisi İlker Avcı (25), "Çok şükür müşteri ve personelimde bir can kaybı olmadı ama apartmanda sürekli gördüğümüz arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve komşularımız vardı. Açıkçası çok üzgün bir durumdayım" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İzmir depreminde mucize beklentisi! Gözler oraya çevrildi...

Son dakika: İzmir depreminde mucize beklentisi! Gözler oraya çevrildi...

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Doğanlar Apartmanı yıkılmadan şans eseri kurtuldu! Yaşadıklarını anlattı

Doğanlar Apartmanı yıkılmadan şans eseri kurtuldu! Yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber