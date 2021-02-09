MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ülke alarmda! Kuş gribi yeniden hortladı
ABONE OL
09.02.2021 - 23:10 | | AA

Ülke alarmda! Kuş gribi yeniden hortladı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurmasının ardından, ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

Ülke alarmda! Kuş gribi yeniden hortladı

Cezayir Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi.

Hamdani, virüsün ortaya çıktığı Ayn Fakrun bölgesinin kontrol altına alındığını ve durumu izlemek için bir birim oluşturulduğunu kaydetti.

Paris merkezli OIE'nin sitesinde yer alan açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığından ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.

Bölgede kuş gribi nedeniyle 50 bin kanatlı hayvanın öldüğü, 1200 kanatlı hayvanın ise itlaf edildiği aktarılmıştı.

Salgının yayılmasını önlemek için bölgenin izole edildiği bildirilmişti.

Osmaniye'de mutruk binaya kumar baskınıOsmaniye’nin Düziçi ilçesine kullanılmayan metruk binada kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

'Bu kadar da olmaz' dedirten vaat! Onlarca kişi tutuklandı

'Bu kadar da olmaz' dedirten vaat! Onlarca kişi tutuklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet