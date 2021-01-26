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26.01.2021 - 01:19 | | İHA

Ülke yasa boğuldu! Koronavirüsten ölmeden önce son sözleri...

İngiltere'de korona virüs nedeni ile yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Tony Brown, ölmeden önceki son dakikalarında yaşadıklarını İngiliz basınına anlattı. Brown, "Kesinlikle berbat. Bu çok ama çok korkutucu. Çok kötü bazı gecelerim oldu, çok endişe verici geceler. Eşime geri dönemeyeceğimi söylemek için onu iki defa aradım" dedi.

Ülke yasa boğuldu! Koronavirüsten ölmeden önce son sözleri...

Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Tony Brown, ölmeden önceki son dakikalarında İngiliz basınına konuştu.

Durumu ağır olan ve cuma gecesi hayata gözlerini yuman Brown, ölmeden önceki son anlarında hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Kendisini nasıl hissettiği ve yaşadıkları hakkında soruları cevaplayan Brown, "Kesinlikle berbat. Bu çok ama çok korkutucu. Çok kötü bazı gecelerim oldu, çok endişe verici geceler. Eşime geri dönemeyeceğimi söylemek için onu iki defa aradım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların daha dikkatli olması halinde bu üzücü senaryonun yaşanmayacağına dikkat çeken Brown, "Eğer insanlar, bu ortaya çıktığında çok daha dikkatli olsaydı ve görmezden gelmeseydi, içinde olduğumuz karmaşada olmazdık. Bu kadar çok ölüm ve bu kadar fazla kritik derecede hasta olan insanlar ile karşılaşmazdık. Ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) harika, mükemmel" dedi.

Covid-19'un yayılmasında maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen kişileri suçlayan Brown, eşi Linda'yı özlediğini aktardığı sırada gözyaşlarını tutamadı. 

Brown, "Onu haftalardır görmüyorum. Onu özledim. Fakat umarım bir gün. Umarım ki onu göreceğim. Şu an tek isteğim bu. Hayatta başka hiçbir şey istemiyorum. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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