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24.12.2020 - 12:59 | | İHA

Ünlü şarire ait 120 yıllık çikolata bulundu

Avustralya’da 1900’lü yıllarda yaşamış ikonik şair Andrew Barton “Banjo” Paterson’a ait bir kutunun içinde 120 yıllık çikolata bulundu.

Ünlü şarire ait 120 yıllık çikolata bulundu

Avustralya Ulusal Kütüphanesi personeli, ülkenin en ikonik şairlerinden Andrew Barton "Banjo" Paterson'un malikanesinde beklenmedik bir keşif gerçekleştirdi. Kütüphane personeli, Paterson'a ait olan şiirler, günlükler ve biriktirdiği gazete kupürleri ile dolu bir kutunun altında hatıra çikolata kutusu buldu. Hatıra çikolata kutusunun üzerinde kraliyet imzası ile birlikte "Mutlu yıllar dilerim, Victoria RI" yazısının yer aldığını belirten personel, kısa bir araştırma ile kutunun tarihinin 120 yıl önceki Boer Savaşı’na kadar uzandığını tespit ettiklerini bildirdi. Çikolataları Paterson’a gönderenin ise eski İngiltere Kraliçesi Victoria olduğu açıklandı.

Avustralya Ulusal Kütüphanesi personelinden Jennifer Todd, çikolataların şekil olarak hiç bozulmadığını ve en az seviyede çürüdüğünü vurgulayarak, “Paket açıldığında oldukça ilginç bir koku vardı” dedi. Eski saman ve gümüş folyo ambalajlara sarılı çikolataların yenecek kadar iyi göründüğü belirtildi.

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