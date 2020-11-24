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24.11.2020 - 19:45 | | milliyet.com.tr

Uydu görüntüleri yayınlandı... Çin'in şoke edici faaliyetleri görüntülendi!

ABD merkezli uydu şirketi Maxar Technologies, tartışmalı bölgelerdeki inşa faaliyetlerinin havadan fotoğraflarını çekti. Görüntüler, inşaatın Çin, Hindistan ve Butan sınırındaki Doklam boyunca gerçekleştiğini gösteriyor.

Uydu görüntüleri yayınlandı... Çin'in şoke edici faaliyetleri görüntülendi!

Uydu görüntüleri, Çin'in Hindistan ile tartışmalı sınır hattı boyunca Himalaya bölgesinde bir köy ve askeri depolama sığınakları inşa ettiğini ortaya çıkardı. 

Bir dizi havadan görüntüyü fotoğraflayan ABD merkezli uydu operatörü Maxar Technologies, 2020 yılı boyunca 'önemli inşaat faaliyeti' gördüklerini söyledi. 

Uydu görüntüleri yayınlandı... Çinin şoke edici faaliyetleri görüntülendi

Operatör, Doklam adlı bir bölgenin yakınında inşa edilen 'yeni askeri depolama sığınakları' olduğunu ekleyerek, Torsa Nehri Vadisi bölgesindeki bina çalışmalarının haritasını çıkardı. 

Fotoğraflarda Maxar, tartışmalı sınırın Butan tarafında, Pangda adında yeni inşa edilmiş bir köye işaret etti. 

Ayrıca görüntüler, 2017'de Hint ve Çin ordusu arasında gergin bir alevlenmenin yaşandığı bölgeye yakın olan Çin topraklarında bir tedarik deposu da gösterdi. 

Butan'ın Hindistan Büyükelçisi Tümgeneral Vetsop Namgyel açıkça 'Butan'da Çin köyü olmadığını' ilan etti. 

Çin Dışişleri Bakanlığı ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı, henüz yorum yapmadı. 

Üç ülkeyi çevreleyen ince bir kara şeridi olan Doklam bölgesi, hem Çin hem de Butan tarafından sahipleniliyor, ancak aynı zamanda başkent Yeni Delhi ile ülkenin kuzeydoğusu arasında mal ve insan taşıyan hayati bir artere yakınlığı nedeniyle Hindistan için stratejik öneme sahip.

Çin devlet medyası, köyün sınırın Butan tarafında inşa edildiği iddialarını yalanladı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.
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