Vatiyye üssüne saldırı

Libya’nın kuzeybatısında bulunan ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu tarafından 18 Mayıs’ta Halife

Hafter güçlerinden kurtarılan stratejik önemdeki Vatiyye Askeri Hava Üssü’ne dün gece saatlerde savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya ordusu yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vatiyye Askeri Hava Üssü’nün gece saatlerinde “kimliği belirsiz” savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava savunma kapasitesini artırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetti.

Libyalı yetkili, başkent Trablus’a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs’tan bu yana ilk kez böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, saldırının, Hafter’i destekleyen yabancı uçaklarla düzenlendiğini belirterek, “Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı devletlerin meşru hükümete karşı bu saldırılara dahil olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir” ifadesini kullandı.

BAE uçakları mı?

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmelik el-Medeni ise, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü’ne yönelik hava saldırısının, Mısır’ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü’nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.

Stratejik öneme sahip, başkent Trablus’un güneybatısındaki

Vatiyye Hava Üssü’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına açılması için hazırlık ve temasların sürdüğü biliniyor. Üsse orta menzilli hava savunma sistemi Hawk (Şahin) bataryası konuşlandırıldığı da belirtilmişti.

‘İstikrarsızlık ortamını besliyorlar’

Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait Vatiyye Hava Üssü’ne yönelik saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirtti. Yetkili, “Saldırı darbeci Hafter’in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter’e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.