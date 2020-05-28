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28.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Washington’dan Suriye için farklı sinyaller

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gündemi değerlendirirken Suriye konusuna da değindi ve orada petrolü koruduklarını, ancak bu konuyla ilgili sıkıntıları çözüp oradan çıkacaklarını söyledi. Suriye kaynakları ise ABD’nin yeni sevkiyat yaptığını iddia etti.

Washington’dan Suriye için farklı sinyaller
DIŞ HABERLER SERVİSİ

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den asker çekme kararının eleştirildiğini hatırlatırken, halen bu ülke topraklarında petrolü koruduklarını savundu ve sorunları çözüp çıkacaklarını söyledi.

Trump, bu açıklamayı, 26 Kasım’daki “Şükran Günü’ne” kadar Afganistan’daki ABD askerlerinin tamamının ülkeye getirileceğine ilişkin iddiaları yanıtlarken yaptı. Afganistan’daki askerlerin 8 bine kadar düşürüldüğüne işaret eden Trump, “Taliban ve Afganistan hükümetiyle görüşüyoruz. Biz oraya gideli 19 yıl oldu. Orada asker gibi değil de polis gibi davranıyoruz. Oraya polislik yapmak için gitmedik ama 19 yıldır oradayız. Artık yeter” dedi. Başka ülkelerdeki ABD askerlerinin çekilmesi için de görüşmeler yaptığını belirten Trump, Suriye’den asker çekme kararını da şu sözlerle savundu: “Suriye’de, Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun ‘korkunç’ olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi... Biz Türkiye ve Suriye sınırını koruyorduk. Şimdi askerlerimizi evde istiyoruz. 1 yıl önce bu kararı verdiğimde eleştirildim, şimdi onlar kendi sınırlarını koruyor. Biz petrolü koruduk. Ancak petrole ilişkin sıkıntıları da düzeltecek ve oradan çıkacağız.”

Yeni sevkiyat iddiası

Bu arada ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kentine ek askeri teçhizat sevkiyatı yaptığı öne sürüldü. Suriye Arap Haber Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki mevcut Amerikan üslerinin takviyesi için bölgeye ek askeri teçhizat konuşlandırdı.

Zırhlı araçların yanı sıra iletişim araçları da dahil çeşitli ekipmanın bulunduğu ABD askeri konvoyu, Irak topraklarından yola çıkıp El Velid sınır kapısını geçerek Suriye’nin kuzeydoğusuna ulaştı. Kaynakların aktardığına göre Irak’ın El Mahmudiye köyünden gelen ABD’ye ait 6 zırhlı araç da, Suriye’de ABD ordusu tarafından kontrol edilen petrol yataklarından birine doğru ilerledi. Ayrıca ABD güçlerinin Deyrizor’daki doğal gaz sahası yakınlarına alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdığı belirtildi. 

Öte yandan ABD ve Rusya’nın Haseke’de ilk kez ortak devriye icra ettiği ifade edildi. 

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
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